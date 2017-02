Actualidade

O Conselho de Administração da RTP anunciou que João Paulo Guerra assume a partir de hoje as funções de provedor do Ouvinte, depois do Conselho de Opinião ter informado que não era possível fundamentar o 'chumbo' do jornalista.

O Conselho de Opinião da RTP concluiu na sexta-feira, depois de um plenário urgente do órgão, "não ser possível fundamentar" o 'chumbo' do nome do jornalista João Paulo Guerra para provedor do Ouvinte, tendo o resultado da votação sido enviado à administração da RTP "sem a exigida fundamentação".

Hoje, em comunicado, a administração liderada por Gonçalo Reis adiantou que, "tendo decorrido mais de trinta dias desde a indigitação sem que o Conselho de Opinião tenha emitido parecer desfavorável válido, o Conselho de Administração da RTP decidiu que entra nesta data em funções como provedor do Ouvinte da RTP João Paulo Guerra".