O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a trajetória económica em Portugal "está correta", mas alertou que é preciso fazer "mais e melhor", "com maior rapidez e de forma mais clara".

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita às instalações do Colégio Pina Manique da Casa Pia de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi por diversas vezes questionado sobre o relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) hoje divulgado, considerando que "aquilo que as instituições internacionais desejam para Portugal é aquilo" que o próprio país deseja em termos de défice, saldo primário, balança de pagamentos e crescimento económico.

"O problema é fazer o que se tem feito mais e melhor. A trajetória está correta. É preciso fazer isso ainda com maior rapidez e de forma mais clara", pediu.