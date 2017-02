Actualidade

Três homens suspeitos de tentativa de homicídio de agentes da PSP, roubo a funcionário de empresa de segurança e associação criminosa, entre outros crimes, foram detidos pela Polícia Judiciária, informou hoje esta polícia.

Os detidos, com antecedentes criminais e que ficaram agora em prisão preventiva, pertencem a uma associação criminosa a que se imputa duas tentativas de homicídio de agentes da PSP, bem como um crime de roubo qualificado a funcionário de empresa de segurança, que integrava a tripulação de uma carrinha de transporte de valores, factos que ocorreram no interior das instalações do Continente do Barreiro, em Outubro de 2016.

No decorrer desta ação criminosa, já na fuga, existiu um confronto, com troca de tiros, com elementos da PSP, de que resultou a morte de um dos assaltantes e ferimentos graves num outro.