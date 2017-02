Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que o debate que está agora a começar sobre a eutanásia é por natureza "exaustivo, longo e sério" e por isso é impossível marcar prazos.

De acordo com a edição de sábado do semanário Expresso, uma decisão sobre a eutanásia só deverá ser tomada depois do Papa vir a Fátima, em maio.

Ainda segundo o Expresso, para o Presidente da República é do mais elementar bom senso não receber o Papa com a sociedade portuguesa a discutir este tema.