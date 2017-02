Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entregou hoje ao líder do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá, o seu programa do Governo.

O governante disse esperar que o documento seja brevemente debatido em sessão plenária do órgão.

Em curtas declarações aos jornalistas depois de uma audiência de cerca de uma hora com Cipriano Cassamá, o líder do Governo guineense disse ter passado em revista a situação do país e agora espera que o programa seja analisado nos órgãos competentes antes de ser submetido à plenária da Assembleia Nacional Popular (ANP).