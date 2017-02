Almaraz

Um grupo de deputados do PS, entre os quais Hortense Martins e Eurico Brilhante Dias, eleitos por Castelo Branco, querem que o Governo participe no processo de decisão da central nuclear espanhola de Almaraz e que analise o seu encerramento.

No projeto de resolução enviado hoje à agência Lusa, os deputados socialistas recomendam ao Governo "que efetue todas as diligências para que o Estado português participe no processo de decisão da Central Nuclear de Almaraz e analise o processo do seu encerramento".

Os 13 deputados subscritores do documento, liderados por Carlos César, querem ainda que o Governo "assegure o ajustamento dos planos de segurança e garanta a existência de meios preparados e formados para fazer face a um eventual acidente relacionado com o funcionamento da central nuclear de Almaraz".