A empresa pública Parparticipadas (uma das que ficou com ativos do ex-BPN) acordou a venda do BPN Participações Brasil a uma empresa brasileira por cerca de 13 milhões de euros, disse hoje em comunicado ao mercado.

Segundo a mesma nota, o acordo destina-se à venda à Crefipar da totalidade dos 93,65% que detém da BPN Participações Brasil, a 'holding' que é a dona do Banco BPN Brasil.

"O valor da transação corresponderá ao valor dos capitais próprios nessa data, acrescido de um ágio de 2 milhões de euros, sendo o valor de referência dos capitais próprios (de 30 de novembro de 2016) de 11,03 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.