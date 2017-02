concerto

Elza Soares regressa ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa no próximo dia 3 de junho. Na bagagem traz o aclamado A Mulher do Fim do Mundo, vencedor do Grammy Latino para Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Elza Soares regressa a Portugal para se apresentar ao vivo no Coliseu dos Recreios a 3 de Junho, após a triunfal apresentação de "A Mulher do Fim do Mundo" no Vodafone Mexefest e antes de se estrear no NOS Primavera Sound, no Porto.

Na bagagem traz o vencedor do Grammy Latino para Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, "A Mulher do Fim do Mundo", um disco apocalíptico, de samba sujo experimental, onde aborda temas como o racismo, a violência doméstica, transsexualidade e drogas.

Composto exclusivamente por temas inéditos escritos para Elza Soares, do samba ao rock, sem esquecer o rap e a electrónica, este 34º disco é a consagração da cantora que, com quase 80 anos, tem vindo a conquistar o mundo.

Bilhetes já à venda, por €30 (preço único)