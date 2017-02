Actualidade

Organizações representativas dos trabalhadores da STCP e o PCP demonstraram hoje "grande concordância" na necessidade de manter a empresa na esfera do Estado, sendo intenção do partido "garantir essa premissa" no parlamento, afirmou o deputado comunista Jorge Machado.

"Há uma grande concordância entre trabalhadores e aquilo que é a posição do PCP", afirmou aos jornalistas o deputado do PCP eleito pelo Porto Jorge Machado, no final de uma reunião com "as estruturas mais representativas" dos trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP).

Segundo Jorge Machado, o grupo parlamentar "irá trabalhar num processo legislativo" para garantir que a STCP "preste um serviço público de qualidade para os utentes", garanta "os direitos dos trabalhadores" e "se mantenha na esfera pública, no setor empresarial do Estado", "onde está, está bem e deveria estar".