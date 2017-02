Actualidade

Paulo Neves é o novo presidente do Conselho de Administração da PT Portugal, substituindo Armando Pereira que deixa o cargo para integrar o conselho consultivo do grupo Altice.

De acordo com a filial da Altice em Portugal, Paulo Neves vai acumular as novas funções com as de presidente executivo da dona da Meo, que ocupa desde julho de 2015, segundo o comunicado.

A Altice diz que "reforça a sua confiança em Paulo Neves", destacando que o seu "currículo no mercado da indústria das telecomunicações é altamente reconhecido" e "cujo desempenho na liderança da equipa executiva que gere a PT Portugal permitiu atingir os objetivos do seu plano estratégico: investimento, inovação, qualidade de serviço e desempenho financeiro e comercial".