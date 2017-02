Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão de hoje a perder 0,56% para 4.597,07 pontos, acompanhando as principais praças europeias, mas o BCP contrariou a tendência e avançou mais de 3% nesta sessão.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 desvalorizaram-se, a Pharol (ex-PT SGPS) ficou inalterada (nos 0,29 euros por ação) e apenas o título do BCP recuperou valor.

As ações do banco fecharam a subir 3,28% para 0,1734 euros (17,3 cêntimos), numa sessão em que se registaram significativas oscilações do seu valor e em que foram negociados mais de 60 milhões de títulos do banco.