Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral apresentou hoje a nova imagem dos seus balcões, marcada pela aposta na inovação tecnológica, estimando que dentro de três anos toda a rede de agências esteja renovada, num investimento inicial de seis milhões de euros.

"O investimento ascende numa primeira fase a cerca de seis milhões [de euros]", revelou aos jornalistas José Félix Morgado, presidente do Montepio, numa visita à 'agência modelo', em Lisboa, explicando que o valor vai evoluir à medida que a entidade desenvolve os diferentes canais "de acordo com as tendências da tecnologia e das ferramentas que estão disponíveis no mercado".

E realçou: "Estamos a rever todos os canais de acesso do cliente ao nosso banco. Este é um primeiro passo. Temos uma nova imagem, de inovação e modernidade, com a qual pretendemos estar mais perto dos nossos clientes".