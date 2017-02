Actualidade

O ministro da Defesa português, Azeredo Lopes, defendeu hoje que a União Europeia (UE) deve "reafirmar" a sua "capacidade própria" em matéria de defesa "sem com isso diminuir o papel da NATO".

Azeredo Lopes, que falava numa conferência conjunta com os ministros da Defesa de Espanha, França e Itália, após o terceiro encontro dos países do "Quarteto do Sul", respondia a uma pergunta sobre se na reunião foi considerado necessário reforçar as capacidades europeias no que toca à Aliança Atlântica e não depender tanto dos 75% dos EUA.

"Não se trata de uma questão de independência ou de um grito do Ipiranga (...). Não se entenda isto como uma contradição face a nosso empenhamento com a NATO. O que se trata é de reafirmarmos a nossa capacidade própria em assegurarmos a nossa defesa e a nossa segurança sem com isso diminuir o papel da NATO", disse o ministro português.