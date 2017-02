Actualidade

O ministro do Ambiente disse hoje em Ponte da Barca que as autarquias que integram o Parque Nacional da Peneda Gerês podem candidatar-se, este mês, um montante de quatro milhões de euros destinado à valorização daquele território.

"Vai ser aberto, no dia 17 de fevereiro, um aviso que ronda os quatro milhões de euros destinado a ações, algumas delas, com alguns anos de vida em projeto, desenhado pelas autarquias e que estavam, de facto, empancadas no que ao seu financiamento diz respeito", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

Segundo o governante, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à obra de intervenção e proteção das margens e leitos dos Rios Lima e Vade, naquele concelho do Alto Minho adiantou que aquelas candidaturas de valorização e recuperação de 'habitats' naturais do único parque nacional do país serão promovidas pelos municípios e pela Adere - Peneda Gerês (Associação de Desenvolvimento de Desenvolvimento Regional).