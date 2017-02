Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal de Évora decretou hoje a prisão preventiva de um homem, de 49 anos, que matou o namorado da filha, de 23, naquela cidade, revelaram à agência Lusa fontes policiais e judiciais.

A medida de coação mais gravosa foi aplicada, ao final da tarde de hoje, pelo juiz de instrução criminal de Évora, após primeiro interrogatório judicial.

Segundo as fontes policiais, o homicídio com uma arma branca ocorreu, no sábado à noite, na Rua da Esperança, no Bairro da Comenda, na periferia da cidade de Évora, tendo o homem confessado a autoria à PSP, que o entregou à Polícia Judiciária (PJ).