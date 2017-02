Actualidade

A imobiliária Birchview, promotora de um empreendimento de luxo na Quinta do Lago, no Algarve, não conseguiu apresentar um Plano Especial de Revitalização (PER), pelo que o crédito de 278 milhões de euros concedido pela CGD está em risco.

Jorge Calvete, administrador judicial provisório do PER pedido pela empresa que pertencia ao universo BPN, assina um requerimento disponível no Citius (portal do Ministério da Justiça), dando conta que "se mostra encerrada a fase das negociações sem apresentação de Plano Especial de Revitalização".

O responsável deu agora um prazo máximo de 10 dias para ouvir quer a empresa devedora, quer os seus credores, de forma a avaliar a situação de "insolvência atual ou iminente" da Birchview.