Actualidade

O Marítimo subiu hoje ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da prova.

O médio brasileiro Fransérgio marcou, aos 16 minutos, o único golo da partida, que permitiu ao Marítimo somar o sexto encontro consecutivo sem perder no campeonato e subir ao sexto lugar, com 31 pontos.

Recente vencedor da Taça da Liga, o Moreirense interrompeu uma série de quatro jogos sem perder em todas as competições, mantendo-se no 15.º posto, com 18 pontos, três acima da zona de despromoção.