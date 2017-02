Actualidade

Um homem ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre um automóvel e um autocarro hoje no Itinerário Principal 4 (IP4), junto a Vila Real, disse fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, disse à agência Lusa que foi preciso proceder ao desencarceramento da vítima, que seguia no veículo ligeiro e que foi transportada para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com ferimentos "considerados graves".

O mesmo responsável referiu que no autocarro seguiam 12 passageiros, que não tiveram ferimentos e foram encaminhados para outro autocarro.