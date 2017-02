Actualidade

O Sporting de Braga e o Estoril-Praia empataram hoje a um golo, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os bracarenses a falharem a subida ao terceiro lugar.

Em Braga, o brasileiro Kléber deu vantagem aos 'canarainhos', aos 35 minutos, mas o sérvio Rosic empatou aos 54, naquele que foi o terceiro encontro consecutivo sem vencer no campeonato dos bracarenses, que se mantêm no quarto posto, a um ponto do Sporting.

Após sete derrotas consecutivos na I Liga - seis desde a chegada do espanhol Pedro Gómez Carmona, o Estoril-Praia voltou a pontuar, mas mantém-se no 16.º posto, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção.