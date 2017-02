Actualidade

O uso das redes sociais em Timor-Leste aumentou 30% no último ano, atingindo 400 mil utilizadores - um terço da população -, com a quase totalidade a ligar-se através de telefones móveis, segundo dados de uma empresa timorense.

Os dados foram compilados a partir de várias fontes pela empresa Timor Social, que trabalha em desenvolvimento de estratégias de comunicação nas redes sociais.

Segundo a Timor Social o número de utilizadores das redes sociais, em particular do Facebook, é hoje maior do que "televisão, rádio e jornais juntos".