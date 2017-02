Actualidade

A Associação dos Advogados dos Estados Unidos (ABA, na sigla em inglês) instou o Presidente norte-americano, Donald Trump, a revogar a ordem executiva que impede a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos e a chegada de refugiados.

No final de uma reunião, na segunda-feira, em Miami, no estado da Florida, a câmara de delegados da ABA, composta por 589 membros, aprovou uma resolução em que exige ao Governo que garanta um cumprimento completo, rápido e uniforme das decisões judiciais relativas a essa ordem executiva.

No final da semana passada, um juiz federal suspendeu a aplicação da ordem destinada a "proteger a nação da entrada de terroristas estrangeiros" e, no domingo, um tribunal de recurso rejeitou o pedido da administração de Donald Trump para restabelecer imediatamente a aplicação do controverso decreto.