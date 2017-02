Actualidade

O Governo chinês fixou como meta criar 50 milhões de postos de trabalho nas cidades, até 2020, ao mesmo tempo que mantém a taxa de desemprego abaixo dos 5%.

Os números foram avançados hoje pela imprensa estatal, que cita os planos do Executivo chinês para os próximos cinco anos (2016-2020).

O seu objetivo de criação de emprego, circunscrito às cidades do país, - as autoridades excluem dos cálculos as zonas rurais, onde vive mais de 40% da população -, situa-se acima da meta fixada nos cinco anos anteriores, de 45 milhões.