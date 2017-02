Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, inicia hoje, no Alentejo e no Algarve, a série de reuniões com agentes culturais do país, para recolher contributos no âmbito da revisão do modelo de apoio às artes.

Miguel Honrado irá ter sessões de trabalho com os agentes culturais acompanhado pela diretora-geral das Artes, Paula Varanda, e pelos respetivos diretores regionais de cultura, segundo um comunicado divulgado na última semana pelo Ministério da Cultura.

O objetivo, segundo a tutela, é entrar na segunda fase do processo, que "estará concluído e implementado nos próximos meses, com abertura de concursos prevista para o segundo semestre de 2017".