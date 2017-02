Actualidade

As autoridades espanholas prenderam hoje em Barcelona dois cidadãos marroquinos alegadamente ligados ao grupo extremista Estado Islâmico e que se dedicavam ao financiamento e recrutamento, anunciou hoje o Ministério do Interior.

As detenções ocorreram em Badalona, Barcelona, região autónoma da Catalunha.

Segundo o Ministério do Interior, os dois homens usavam as redes sociais, através da internet, para difundir propaganda do Estado Islâmico e mantinham contactos frequentes com extremistas presentes em zonas de conflito.