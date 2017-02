Actualidade

O Programa de Valorização das Áreas Empresariais, que é hoje apresentado, prevê um investimento de 180 milhões de euros, dos quais 102 milhões em acessibilidades rodoviárias e 78 milhões na criação e expansão de zonas empresariais.

De acordo com um documento do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o programa abrange as regiões Norte (112 ME), Centro (50 ME) e Alentejo (18 ME) e prevê investimentos até 2021.

As infraestruturas e equipamentos para a criação e expansão das áreas empresariais visam, segundo o Governo, reforçar a competitividade das regiões de convergência, melhorar as condições de instalação das empresas nas áreas em que existe falta de espaços de implantação empresarial, potenciar a criação de emprego e aumentar as exportações, entre outros.