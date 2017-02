Cultura

A BoCA - Biennal of Contemporary Arts vai trazer a Lisboa e ao Porto 15 estreias mundiais e dez nacionais na primeira edição, de 17 de março a 30 de abril, com uma programação transversal, que passa pelas artes visuais, performativas e pela música.

Em declarações à agência Lusa, o diretor artístico do evento, John Romão, que hoje apresentou a programação, em Lisboa, indicou a bienal terá uma expansão a outras cidades ao longo deste ano e no próximo, como Braga, Ílhavo, Viseu, Évora e Faro.

O objetivo é, "sobretudo, conectar instituições culturais com missões diferentes e objetivos diferentes, criar uma sinergia entre territórios artísticos diferentes - as artes visuais, as artes cénicas, a ´performance´ e a música - e de poder relacionar públicos diferentes", explicou.