O presidente da Estrutura de Missão para os 500 anos da viagem de circum-navegação comandada por Fernão Magalhães disse hoje que quer mobilizar todo o país nestas comemorações que são uma oportunidade para projetar Portugal.

José Marques deixou no final de janeiro a Câmara de Sabrosa, distrito de Vila Real, para liderar a missão Magalhães que se concretizará entre 2019 e 2022.

O ex-autarca já tem gabinete no Ministério do Mar, em Lisboa, e é de lá que vai comandar o projeto que culmina um trabalho que iniciou em 2006, durante o primeiro mandato à frente do concelho duriense.