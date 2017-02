Gastronomia

Entre 10 e 12 de fevereiro, o Mercado de Campo de Ourique dedica a sua programação ao néctar dos Deuses, na segunda edição do Mercado do Vinho.

Reabilitado há três anos e com mais de 82 anos de existência, o Mercado de Campo de Ourique vai ser o palco de três dias de ode aos prazeres vínicos.

Se ainda não teve oportunidade de descobrir o renovado mervcado e é um amante de vinhos, este é o se pretexto ideal.

Reserve já na sua agenda o próximo fim de semana, e não perca a segunda edição do festival Mercado do Vinho.

De sexta-feira e domingo, o Mercado de Campo de Ourique vai transformar-se num autêntico Mercado do Vinho, que promete apresentar uma programação especial, com variadíssimas ativações, atividades, música, showcooking, workshops e provas de vinho.

Vao marcar presença alguns dos grandes nomes do mercado nacional. Entre eles encontre a Casa Santos Lima, o Espaço Delux, a Casa Passarella, Vinicom, João Portugal Ramos, Spirit Grape Iberica, a Quinta Vale do Olmo, Cascas Wines, Lx Flavours, José Maria da Fonseca e Herdade do Peso.

Além das atividades promovidas por cada marca, o Mercado de Campo de Ourique recebe um concerto de Fado, pelas 21h30 de sexta-feira. No sábado, vai decorrer um showcooking de Comida Portuguesa a partir das 13h30 e pelas 21h30, o espirito nacional mantém-se com música portuguesa a condizer.

No domingo, o Mercado do Vinho encerra com uma série de workshops de harmonização promovidos pela Casa Santos Lima, em parceria com o conceito gastronómico Petiscos Alhos e Bugalhos.

Razões não faltam para (re)descobrir os prazeres do vinho.

Local: Mercado de Campo de Ourique

Datas: 10, 11 e 12 de fevereiro

Horário: sexta-feira dia 10, das 18h à 1h; sábado dia 11, das 12h à 1h; domingo dia 12, das 12h às 17h