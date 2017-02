festival Às Vezes o Amor

Juntos, Manuela Azevedo e Bruno Nogueira dão voz e corpo a Deixem o Pimba em Paz. O projecto é um dos espetaculos do festival Às Vezes o Amor, que se realiza de norte a sul nos dias 11 e 14 de fevereiro. O Destak conversou com Manuela Azevedo.

Manuela Azevedo e Bruno Nogueira sobem ao Coliseu dos Recreios no dia 14, às 22h e convidam Capicua, António Zambujo e Samuel Úria.

O que pode o público esperar do espectáculo no dia 14 de fevereiro? Uma divertida viagem pela nossa música popular, com direito a convidados especiais e tudo!

Explique um pouco este projecto Deixem o Pimba em paz! A ideia parte do Bruno Nogueira que decidiu reunir um coletivo de músicos que com ele partilhassem o prazer de revisitar, desconstruir e dar novas roupagens a canções do chamado universo “pimba” ou popular.

Tem uma das mais prestigiadas e maiores salas do cartaz. É uma grande responsabilidade atuar no Coliseu? Subir ao palco, a qualquer palco, é sempre uma grande responsabilidade. Mas é certo que o Coliseu dos Recreios tem um carisma especial… Vai ser muito bom regressar a esse palco!

Como é trabalhar com o Bruno Nogueira? É uma alegria e um privilégio! O Bruno é muito talentoso, rigoroso, trabalhador e um generoso companheiro de palco. Mas este projeto não se resume a trabalhar com o Bruno, mas também ao encontro com os outros músicos que formam este quinteto especial - os seus diretores musicais Filipe Melo e Nuno Rafael e o músico extraordinário que é o Nelson Cascais. É enorme o prazer que temos em tocar e trabalhar juntos!

Se estar em palco não é o seu programa ideal par ao dia dos namorados, qual seria? Um dia comprido, sem relógio, com tempo para passear, comer bem, conversar e namorar.

Do programa todo, qual seria o concerto que escolheria para ver no dia 11 ou no dia 14, e porquê? Não fica bem escolher o nosso, não é?… Escolheria o concerto do Jorge Palma, dia 11 de fevereiro, no Teatro Aveirense. Porque tenho saudades de ouvir as suas canções e histórias.

-----

Festival Às Vezes o Amor

Dia 11 de fevereiro

Rui Veloso | Centro Cultural, Viana do Castelo

Jorge Palma | Teatro Aveirense, Aveiro

Áurea | Cine Teatro Avenida, Castelo Branco

HMB | Teatro Municipal, Vila do Conde

Rita Guerra | Centro Cultural e Social do Olival, Vila Nova de Gaia

Raquel Tavares | Pax Julia, Beja

Dia 14 de fevereiro

Deixem o Pimba em Paz | Coliseu dos Recreios

Amor Electro | Coliseu do Porto

Paulo Gonzo | Centro de Congressos do Arade, Lagoa

Gisela João | Convento de São Francisco, Coimbra

André Sardet | Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

João Pedro Pais | Teatro das Figuras, Faro