Actualidade

As cozinhas das 12 escolas do Turismo de Portugal vão poder ser usadas a partir de hoje por empreendedores para desenvolverem produtos, no âmbito de um projeto apresentado esta manhã pela secretária de Estado do Turismo, em Lisboa.

Em antecipação, Ana Mendes Godinho explicou à agência Lusa que a iniciativa 'Open Kitchen Labs', projeto apresentado hoje, cria uma "antecâmara de testes" usando recursos públicos e que são disponibilizados a todos.

"As escolas abrem as suas portas para as comunidades", resumiu a governante, recordando que nas cozinhas os empreendedores podem reduzir "uma parte difícil no seu percurso, que muitas vezes é encontrar espaços para fazerem testes".