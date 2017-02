Actualidade

O gabinete do enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura, vai enviar na quarta-feira, os convites ao governo de Damasco e aos grupos da oposição síria para uma nova ronda de negociações de paz, em Genebra.

"Os convites vão ser enviados amanhã [quarta-feira]", disse aos jornalistas a porta-voz do enviado especial, Yara Sharif, que não identificou os grupos da oposição convocados pelas Nações Unidas, para as negociações que devem iniciar-se no dia 20 de fevereiro.

De acordo com a porta-voz, o enviado especial das Nações Unidas para a Síria considera que o diálogo diplomático pode vir a ser mais "efetivo" caso venham a realizar-se negociações diretas entre as delegações do governo e da oposição, o que não aconteceu nos contactos anteriores organizados pela ONU.