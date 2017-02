Música

Depois do sucesso do concerto que teve lugar ontem à noite no Coliseu do Porto, os Cage The Elephant são a mais recente confirmação do Palco Heineken, no NOS Alive’17. A banda norte-americana atua no dia 08 de julho, o mesmo dia dos já confirmados Depeche Mode, Kodaline e Imagine Dragons.

Sediados em Londres desde 2008, a banda goza de um estatuto de culto um pouco por todo mundo e também em terras lusitanas, sendo prova disso o concerto de ontem que conquistou o público do Coliseu do Porto, da primeira à última música.

Depois de terem esgotado no Hard Club em menos de 24 horas, o concerto foi alterado para o Coliseu do Porto. Agora, os fãs da banda norte-americana terão a oportunidade de assistir à atuação da banda em território mais a Sul, no Passeio Marítimo de Algés.

Com quatro discos de originais na bagagem, os Cage The Elephant já estiveram nomeados para um Grammy, na categoria de “Best Alternative Music Album”, com o disco “Melophobia”. “Tell Me I’m Pretty” é o mais recente disco da banda, editado em dezembro de 2015, e conta igualmente com uma nomeação para o mais importante prémio da indústria, na categoria "Best Rock Album".

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Phoenix, Ryan Adams, Savages, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.