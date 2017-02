Estreia mundial

Nesta série da HBO Lena Dunham marcou uma geração com a sua Hannah e as amigas Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) e Shoshanna (Zosia Mamet).

Os acontecimentos da temporada 6 de Girls começam seis meses depois do final da temporada 5, com Hannah na crista da onda e a gozar o seu sucesso enquanto escritora, depois da sua participação em The Moth. Mas o futuro apresenta-se ainda mais risonho e uma grande proposta para a produção escrita pode estar à espera de Hannah.