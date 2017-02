Actualidade

O secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Taleb Rifai, sublinhou que o desafio atual é gerir multidões e que o "inimigo" não são os números no setor turístico.

Em Lisboa, para participar na assinatura do memorando de adesão de Portugal ao Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, o jordano Rifai afirmou que "os números, o crescimento e as multidões não são o inimigo".

"O desafio é como gerirmos essas multidões e esses números", resumiu, garantindo que as questões da sustentabilidade não devem ser usadas para defender que "se pare o Turismo".