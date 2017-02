Actualidade

O setor do turismo na região de Lisboa gerou 8,4 mil milhões de euros em 2015, em áreas como a hotelaria e a restauração, e possibilitou a criação de 150 mil postos de trabalho, revela um estudo hoje divulgado.

Segundo o estudo realizado pela consultora Deloitte para a Associação Turismo de Lisboa (ATL) sobre o impacto macroeconómico do setor na região, em causa estão receitas obtidas, principalmente, na hotelaria (em que se verificou um aumento na ordem dos 240 milhões de euros) e na restauração (na qual o encaixe financeiro subiu 200 milhões de euros), nos anos de 2005 a 2015.

Acrescem os ganhos com transportes e compras (áreas em que as receitas aumentaram, em cada, 140 milhões de euros), com congressos e reuniões (mais 100 milhões de euros) e com animação turística (mais 75 milhões de euros).