Actualidade

O Presidente da República enviou hoje "as mais afetuosas e calorosas felicitações" à Rainha Isabel II pela passagem do 65.º aniversário da sua subida ao trono do Reino Unido, informou a Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou, na mensagem enviada, "a amabilidade com que foi recebido pela Rainha Isabel II em Londres, no Palácio de Buckingham, a 17 de novembro passado".

Na nota colocada na página da Internet da Presidência, Rebelo de Sousa sublinhou "o indelével papel que a monarca ocupa no Reino Unido, enquanto referencial de valores e estabilidade".