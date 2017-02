Actualidade

As ligações do Metro do Porto entre a Baixa portuense e a Boavista e até Vila D'Este, em Gaia, hoje anunciadas como as próximas construções de expansão da rede, permitirão transportar mais de 30 mil novos clientes por dia.

Em conferência de imprensa, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Jorge Delgado, afirmou que estas duas novas ligações são as que se revelam "uma solução ótima" por permitirem maior ganho de receita e uma maior taxa de cobertura, de acordo com os estudos efetuados.

Com estas duas novas ligações, o metro irá crescer quase seis quilómetros no Porto e em Gaia, e somar sete novas estações à rede.