Actualidade

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, decidiu criar um órgão consultivo do próprio governante no âmbito das negociações da reforma da Política Agrícola Comum (PAC), afirmando que tudo fará para reunir "o maior consenso nacional possível".

"Tenciono, a muito curto prazo, constituir um 'órgão' de acompanhamento e aconselhamento do Ministro que permita contribuir para a formulação e adaptação da posição nacional sobre o futuro da PAC, no decurso do longo processo negocial que se avizinha", anunciou Capoulas Santos, na abertura do XI Congresso Nacional do Milho, que decorre até quarta-feira em Lisboa.

Capoulas Santos quer que a estrutura tenha uma componente técnica independente, com recurso "aos melhores especialistas" nacionais na matéria e "uma componente de diálogo", assim como "a auscultação permanente do setor agrícola, através das suas organizações mais representativas".