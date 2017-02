Actualidade

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) denunciou hoje, no Porto, que 50% das viaturas do Comando Metropolitano da PSP do Porto estão inoperacionais por falta de verbas para proceder à respetiva reparação.

"Cerca de 50% das viaturas que estão distribuídas ao Comando Metropolitano da PSP do Porto não estão em funcionamento", estando "inoperacionais" por diversas razões, inclusivamente por "falta de peças e verba para proceder à respetiva reparação", alertou hoje Miguel Neto, secretário nacional da ASPP/PSP do Porto.

À margem de uma reunião que elementos da ASPP/PSP do Porto tiveram hoje com deputados do PSD pelo círculo do Porto, Miguel Neto afirmou que neste momento há um "problema grande de falta de viaturas", quer no Porto, que a nível nacional.