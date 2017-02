Actualidade

Um grupo de produtores, realizadores, promotores de cinema e sindicatos do setor prepara um protesto internacional, no festival de Berlim, contra a nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que ainda aguarda aprovação do Governo.

A decisão foi hoje tornada pública por onze associações profissionais do setor numa conferência de imprensa em Lisboa, na qual criticam a proposta governamental de alteração da regulamentação da lei do setor, em particular sobre a nomeação de júris dos concursos e sobre a ação da Secção Especializada do Cinema e Audiovisual (SECA), do Conselho Nacional de Cultura.

Entre os que criticam a nova regulamentação estão a Associação Portuguesa de Realizadores, a Associação de Produtores de Cinema Independente, a agência Portugal Film, os festivais DocLisboa, IndieLisboa, Curtas de Vila do Conde e o sindicato Cena.