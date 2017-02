Actualidade

O ministro do Ambiente anunciou hoje que serão efetuados estudos técnicos para expandir futuramente a rede da Metro do Porto a três novas linhas, designadamente a Gondomar, Maia e Gaia, sem existirem, contudo, garantias de financiamento.

Em reunião do conselho de administração da Metro do Porto, que se realizou esta manhã, "ficou combinado que há três outras linhas que irão ter, do ponto de vista dos estudos, igual calendário" às duas novas ligações no Porto e em Gaia que serão construídas até 2021, afirmou João Pedro Matos Fernandes.

Em conferência de imprensa, o ministro referiu que os estudos serão efetuados para uma nova ligação a Gondomar, que ligará o Estádio do Dragão (Porto), por Contumil, até ao centro daquele município, para uma ligação entre o polo universitário da Asprela, junto ao Hospital de S. João (Porto), e a Maia e uma terceira que ligará a Casa da Música (Porto) até às Devesas (em Gaia), "com uma ponte".