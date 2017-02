A&E

Os pratos mais criativos e originais dos EUA vão chegar ao A&E já no próximo dia 10 de fevereiro, às 22h30, e deixar qualquer um de “água na boca”. Food Porn é a nova série do canal que, ao longo de 6 episódios, convidará os espetadores a embarcar numa verdadeira viagem gastronómica.

Michael Chernow, co-proprietário da famosa Meatball Shop, em Nova Iorque, é o anfitrião de Food Porn que, em cada episódio, percorrerá algumas das principais cidades dos EUA para encontrar a melhor, mais falada, criativa e distinta comida que se faz no país. Com um nome inspirado na famosa hashtag #foodporn, frequentemente utilizada nas redes sociais em fotografias de refeições, a nova série do A&E pretende dar a conhecer os pratos que geraram mais falatório e porquê, num percurso pela verdadeira “Food Porn” da América.

Em cada programa de 30 minutos, Chernow entrará na cozinha e na mente dos grandes criadores da gastronomia americana atual, tentando perceber que pratos geram mais adeptos. Desde tartes de lagosta a empadas de pizza, em Food Porn tudo é possível. Atlanta, Miami, Los Angeles, S. Francisco, Nova Iorque e Chicago são os destinos por onde o anfitrião do programa irá passar e deliciar-se com o que de melhor se faz no seu país, já a partir da próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, às 22h30, em exclusivo no A&E.