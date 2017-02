Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou hoje que estão a ser estudadas "novas soluções de transporte urbano" para a cidade que possam complementar a rede de metro.

A autarquia está a estudar "a adoção de meios suaves na cidade", mas também "soluções 'metrobus' que podem, enquanto a rede [do Metro do Porto] não se expande", resolver alguns problemas de mobilidade na cidade, disse Rui Moreira aos jornalistas.

Falando em conferência de imprensa realizada após o anúncio da decisão de se avançar com duas linhas no âmbito da expansão da rede do Metro do Porto, Moreira frisou que estas novas soluções de transporte urbano dependiam do que foi hoje anunciado.