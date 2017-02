Actualidade

Os EUA terminaram 2016 com um défice na balança comercial de 502,3 mil milhões de dólares (470,7 mil milhões de euros), o maior nos últimos quatro anos, segundo informou hoje o Governo.

Em dezembro, o défice caiu 3,2% face a novembro e situou-se em 44,3 mil milhões de dólares (41,5 mil milhões de euros), de acordo com os dados mais recentes, que reviram em alta o valor de novembro.

No último mês do ano passado, as importações norte-americanas cresceram 1,5% e situaram-se em 235 mil milhões de dólares (220 mil milhões de euros), enquanto as exportações se elevaram 2,7% para os 191 mil milhões de dólares (179 mil milhões de euros).