Actualidade

O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e a Casa Cabo de Vila estão entre os projetos premiados no Edifício do Ano 2017, pela plataforma internacional Archdaily, sediada em Nova Iorque, que hoje anunciou os 16 vencedores.

De acordo com o sítio 'online' do galardão internacional, os projetos portugueses foram os vencedores nas categorias "Arquitetura Pública" (Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, da autoria de Luís Pedro Silva) e "Casas" (Casa Cabo de Vila, da autoria do ateliê de arquitetura Spaceworkers, em Bitarães, distrito do Porto).

Os projetos vencedores portugueses estão na lista dos 16 vencedores, ao lado de grandes arquitetos de destaque internacional, como Herzog & de Meuron, autores da Elbphilharmonie, em Hamburgo, na Alemanha.