O presidente da Câmara de Gaia classificou o dia de hoje como "histórico", considerando que "a retoma do investimento na rede do Metro do Porto, que é um instrumento de coesão territorial", é "absolutamente fundamental" para a região.

"É um dia histórico porque se acaba com a ideia de que o processo de infraestruturação do país tinha terminado, porque estava tudo feito. De facto, nos últimos anos, à custa de uma retórica suportada na ausência de recursos financeiros, o país assistiu a uma degradação do investimento público para níveis insustentáveis, levando à perda de competitividade da economia regional e nacional", afirmou Eduardo Vítor aos jornalistas, após ser anunciada a construção de novas linhas do metro em Gaia e no Porto.

Para o autarca de Gaia, "a retoma do investimento na rede de Metro do Porto, instrumento de coesão territorial que tem transportado milhões de passageiros, cerzindo este território central metropolitano, é absolutamente fundamental, num território que se pretende cada vez mais competitivo, mas que tem, por sua vez, dado exemplo de crescimento e de inovação a partir do seu potencial endógeno e das suas instituições".