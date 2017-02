Actualidade

O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, disse hoje que "uma preocupação central" do novo modelo de apoio às artes vai ser o combate à precarização dos agentes culturais, que se "agravou muitíssimo, nos últimos anos".

"Há uma atenção especial a esse tipo de situação e estamos, neste momento, e a partir de hoje com a participação do setor, a desenvolver toda uma reflexão que permita encontrar mecanismos que contrariem esse fenómeno, que se agravou muitíssimo nos últimos anos", afirmou.

Segundo o secretário de Estado, que falava aos jornalistas depois de uma reunião em Évora, a precariedade no seio das estruturas do setor, assim como a forma como pode ser combatida, é "uma preocupação central" da tarefa de "construção do novo modelo apoio às artes".