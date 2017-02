PubhD Lisboa

Já imaginou ir a um bar para ouvir falar sobre uma tese de doutoramento de um tema que lhe interessa ou até de um que nunca imaginou? E até fazer perguntas complicadas e ter respostas por vezes mais simples do que pensava?

O projeto PubhD Lisboa tem por objetivo descomplicar qualquer tese de doutoramento e ainda ajudar os próprios doutorandos a terem «uma perspetiva diferente sobre a sua investigação através das perguntas e conversa com a assistência».

Esta iniciativa, que nasceu há um ano e meio na capital e que organiza amanhã a 15ª edição no Bar Irreal (Chiado), tem uma dinâmica simples, como explica ao Destak o seu fundador. «Num PubhD há sempre três oradores de áreas de investigação académica totalmente diferentes. Dividimos grosseiramente em ciências, humanidades, engenharias e artes e cada orador tem de ser de uma área diferente entre si.»

Esta é uma oportunidade para os doutorandos «praticarem a comunicação em público» e até para partilharem «as dificuldades, incertezas e métodos de abordagem do problema», acrescenta Sérgio Pereira.

A participação é gratuita e não exige inscrição, mas como a adesão costuma ser elevada, o ideal será ir cedo. Já para quem se quer inscrever como doutorando, basta fazê-lo no site www.pubhdlisboa.wordpress.com.

O próximo PubhdLisboa decorre amanhã das 19h30 às 21h30 e os temas não podiam ser mais atuais: o papel do fracasso na produção artística; a influência do Mediterrâneo nas águas atlânticas; e como a informação que circula na sociedade orienta as nossas decisões.

Projeto chega a outras cidades

Depois do primeiro evento do PubhD Lisboa em outubro de 2015, a ideia chegou ao Minho há um ano, alternado entre Braga e Guimarães; arrancou há seis meses em Évora; e já este ano no Porto. Apesar de cada PubhD ser organizado por pessoas diferentes, Sérgio Pereira esforça-se por divulgar a ideia e confessa que gostava de a ver replicada em breve em cidades como Aveiro, Coimbra e Faro.