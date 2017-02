Inovação

BERG Outdoor vence prémio mundial com sapatilhas recicláveis e fabricadas em Portugal

A marca multinacional de origem portuguesa de artigos para desporto e ar livre BERG Outdoor foi distinguida na ISPO 2017, prestigiada feira mundial dedicada ao universo de desporto, que se realiza anualmente em Munique. As inovadoras sapatilhas urbanas Jindo Burel, fabricadas em Portugal e 100% produzidas a partir de materiais naturais e recicláveis, foram premiadas na categoria Outdoor - Footwear Lifestyle.

O prémio reconheceu a “funcionalidade, estilo e as caraterísticas ecológicas” das novas sapatilhas Jindo Burel da Berg Outdoor. Fabricadas em Portugal, utilizando materiais naturais de origem portuguesa como a cortiça e o tecido artesanal Burel, feito totalmente de lã, estas sapatilhas reúnem as melhores funcionalidades para o dia-a-dia: termorregulação, repelência à água, flexibilidade, alta resistência, respirabilidade e um conforto premium. A parte superior das sapatilhas em cortiça e Burel, com atacadores de algodão, o forro em pele e a sola de borracha com 30% de componentes em cortiça tornam este modelo 100% reciclável. O novo modelo Burel apresenta um design clássico mas funcional, com cores neutras, que oferecem uma ampla versatilidade que reflete na perfeição o espírito da marca. A nova distinção vem reforçar os valores de inovação, qualidade, sustentabilidade e respeito pela qualidade dos materiais, atributos fundamentais e orientadores da BERG Outdoor, reconhecendo o trabalho desenvolvido por uma equipa especializada para a criação de uma marca capaz de oferecer artigos distintivos para outdoor e desporto ao ar livre.