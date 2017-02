Smartphones

Como facilitar o primeiro contacto das crianças com a tecnologia e ainda protegê-las

Sabia que as crianças portuguesas recebem o seu primeiro telemóvel por volta dos 10 anos? Os dados são da Wiko que lembra a importância de preparar os mais pequenos para este primeiro contacto com a tecnologia, sobretudo porque a maioria dos telemóveis hoje em dia são smartphones.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Escolher um modelo com materiais resistentes é o primeiro passo para evitar que este se parta no primeiro dia de utilização, pois para todos os efeitos, as crianças não deixam de ser crianças, e mesmo as mais cuidadosas acabam por ter um ritmo mais agitado e vulnerável a acidentes. E para que o acesso dos mais pequenos à tecnologia seja o mais seguro e responsável possível, a Wiko recomenda a instalação do controlo parental da Google. Esta ferramenta permite restringir os conteúdos que podem ser descarregados ou comprados por outro utilizador. Além disso, os pais podem usar apps ad hoc, especificamente criadas para controlarem o acesso de menores a certos conteúdos, e aproveitar as funcionalidades do seu terminal – por exemplo, alguns smartphones trazem sensor de impressões digitais. Por último,mas não menos importante, é a definição de horários para utilização do aparelho móvel. Evite as horas mais próximas da hora de ir dormir e o momento das refeições.